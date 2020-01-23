Развитие IT-технологий существенно изменило подход к разработке сайтов. Еще 10 лет назад достаточно было просто его иметь, чтобы заявить о себе потенциальной аудитории. Сейчас же дела обстоят иначе: он должен выполнять конкретные цели и задачи, соответствовать современным тенденциям и стандартам.