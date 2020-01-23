Cайты, WEB-сервисы, мобильные приложения
Создаем, продвигаем и выводим на прибыль
WEB-разработка
Разработка сайтов любого уровня сложности. Используем самый современный стек технологий и лидирующие CMS.
Запуск стартапов
Профессиональный подход к стартапам. Много успешных кейсов. Рассматриваем партнерские варианты сотрудничества.
О компании
Международная IT-компания
с центром разработки в Беларуси
Решаем задачи вашего бизнеса, используя передовые интернет-технологии. Компания ITprofit основана в августе 2010 года. В нашей команде более 50 специалистов. Мы применяем комплексный подход к решению задач клиента. Соблюдение общепринятых правил и внедрение собственных стандартов позволяет нам поддерживать качество работы на высоком уровне.Подробнее
Кейсы
Мы глубоко погружаемся в вашу идею бизнеса и работаем совместно над реализацией самых амбициозных целей. Каждый новый проект — это дополнительная экспертиза из которой и складывается наша компания. Мы заботимся о ваших технических решениях и постоянно их развиваем.
Редизайн корпоративного сайта компании производства матрасов Plitex
Создание корпоративного сайта производства мебели ТопИнтерьер
Создание и продвижение сайта по продаже и аренде недвижимости
Партнерские отношения
Мы предоставляем эффективные решения для различных компаний по всему миру. Один из главных факторов по которому мы измеряем успех проекта — это долгосрочные партнерские отношения
месяца сотрудничества
месяцев сотрудничества
месяца сотрудничества
месяцев сотрудничества
месяцев сотрудничества
месяца сотрудничества
месяцев сотрудничества
Блог
Сайт — эффективный инструмент для продвижения вашего бизнеса. Он позволяет увеличивать продажи, привлекать клиентов, выйти на новые рынки сбыта. Существует 3 пути его разработки: использование конструктора, создание сайта самостоятельно, обращение в IT-компанию. Какой из них лучше и экономнее?
Перед созданием корпоративного сайта нужно понимать, для чего он нужен, какие цели и задачи должен выполнять, а также, где заказать сайт для бизнеса.
Аналитика от Statista показывает, что уже к 2022 году затраты на рекламные кампании для смартфонов и планшетов существенно превысят десктопные.
Пандемия, да и желание сэкономить время привели к тому, что многие люди предпочитают совершать покупки онлайн. В связи с этим в сети появилось множество сайтов, которые представляют разные компании и продукты.
Развитие IT-технологий существенно изменило подход к разработке сайтов. Еще 10 лет назад достаточно было просто его иметь, чтобы заявить о себе потенциальной аудитории. Сейчас же дела обстоят иначе: он должен выполнять конкретные цели и задачи, соответствовать современным тенденциям и стандартам.
Готовы приступить
к вашему проекту
в течение 5 дней
- 50+ квалифицированных специалистов
Наши специалисты — это профессионалы своего дела. Будьте уверены, что мы справимся с вашими задачами
- 200+ реализованных проектов
Вам не придется нам объяснять нюансы, так как у нас огромная экспертиза в разных сферах бизнеса
- 11+ лет в бизнесе
99% наших клиентов довольны нашей работой и продолжают сотрудничество с нами