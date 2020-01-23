Cайты, WEB-сервисы, мобильные приложения

Создаем, продвигаем и выводим на прибыль

10 лет на рынке
7 собственных стартапов

WEB-разработка

Разработка сайтов любого уровня сложности. Используем самый современный стек технологий и лидирующие CMS.

Запуск стартапов

Профессиональный подход к стартапам. Много успешных кейсов. Рассматриваем партнерские варианты сотрудничества.

Разработка мобильных приложений

Разработка и продвижение мобильных приложений IOS, Android.

Комплексное продвижение

Комплексное развитие проектов на рынки РФ, СНГ, Европы и США.

О компании

Международная IT-компания
с центром разработки в Беларуси

Решаем задачи вашего бизнеса, используя передовые интернет-технологии. Компания ITprofit основана в августе 2010 года. В нашей команде более 50 специалистов. Мы применяем комплексный подход к решению задач клиента. Соблюдение общепринятых правил и внедрение собственных стандартов позволяет нам поддерживать качество работы на высоком уровне.

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Беларусь

Главный офис
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Россия

Представительство
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Польша

Представительство

Кейсы

Мы глубоко погружаемся в вашу идею бизнеса и работаем совместно над реализацией самых амбициозных целей. Каждый новый проект — это дополнительная экспертиза из которой и складывается наша компания. Мы заботимся о ваших технических решениях и постоянно их развиваем.

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Редизайн корпоративного сайта компании производства матрасов Plitex

Компания «Плитекс-С» – одна из ведущих предприятий в СНГ по производству матрасов.
WEB-разработка Корпоративные сайты Производство
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Создание корпоративного сайта производства мебели ТопИнтерьер

ТопИнтерьер - фабрика, на которой производят предметы интерьера и мебель премиум-класса по индивидуальным заказам.
WEB-разработка Корпоративные сайты Дизайн интерьера
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Создание и продвижение сайта по продаже и аренде недвижимости

ADREX – это современный маркетплейс по продаже и аренде недвижимости, направленный на абсолютно все слои целевой аудитории.
WEB-разработка Маркетплейс Недвижимость
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Партнерские отношения

Мы предоставляем эффективные решения для различных компаний по всему миру. Один из главных факторов по которому мы измеряем успех проекта — это долгосрочные партнерские отношения

24

месяца сотрудничества

12

месяцев сотрудничества

34

месяца сотрудничества

48

месяцев сотрудничества

36

месяцев сотрудничества

24

месяца сотрудничества

60

месяцев сотрудничества

Блог

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Как создать сайт: самостоятельно, на конструкторе или в IT-компании

Сайт — эффективный инструмент для продвижения вашего бизнеса. Он позволяет увеличивать продажи, привлекать клиентов, выйти на новые рынки сбыта. Существует 3 пути его разработки: использование конструктора, создание сайта самостоятельно, обращение в IT-компанию. Какой из них лучше и экономнее?

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Каким должен быть корпоративный сайт?

Перед созданием корпоративного сайта нужно понимать, для чего он нужен, какие цели и задачи должен выполнять, а также, где заказать сайт для бизнеса.

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Адаптивный сайт: что это такое и почему он лучше мобильной версии

Аналитика от Statista показывает, что уже к 2022 году затраты на рекламные кампании для смартфонов и планшетов существенно превысят десктопные.

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Что такое продающий сайт: тонкости и правила его создания

Пандемия, да и желание сэкономить время привели к тому, что многие люди предпочитают совершать покупки онлайн. В связи с этим в сети появилось множество сайтов, которые представляют разные компании и продукты.

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Как определить цели создания сайта?

Развитие IT-технологий существенно изменило подход к разработке сайтов. Еще 10 лет назад достаточно было просто его иметь, чтобы заявить о себе потенциальной аудитории. Сейчас же дела обстоят иначе: он должен выполнять конкретные цели и задачи, соответствовать современным тенденциям и стандартам.

Готовы приступить
к вашему проекту
в течение 5 дней

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  • 50+ квалифицированных специалистов

    Наши специалисты — это профессионалы своего дела. Будьте уверены, что мы справимся с вашими задачами

  • 200+ реализованных проектов

    Вам не придется нам объяснять нюансы, так как у нас огромная экспертиза в разных сферах бизнеса

  • 11+ лет в бизнесе

    99% наших клиентов довольны нашей работой и продолжают сотрудничество с нами