Конкурентные преимущества:

Достоинства нашей IT - компании:

Выполняем аудит, выявляем ошибки, составляем перечень недочетов и даем рекомендации по их устранению.

Вносим технические правки любой сложности.

Работаем с популярными CMS — 1С-Bitrix, Wordpress.

Выполняем редизайн".

Создаем адаптивную версию.

Разрабатываем оптимальные решения для дальнейшего продвижения.

Что такое доработка сайта?

Доработка сайта – это комплекс работ по улучшению функционала, дизайна веб-ресурса, устранению неполадок, обновлению и добавлению новых плагинов, модулей.

Доработка сайта необходима в следующих случаях если:

Ресурс устарел. Изменение алгоритмов поисковых систем, предпочтения пользователей меняются. Это требует постоянного совершенствования веб-проекта для повышения его эффективности. Рекомендовано проводить доработку каждые 3-5 лет.

Увеличение ассортимента. Влияет на набор инструментов, структуру.

Ребрендинг. Изменение позиционирования компании, стиля непосредственно отражается и на веб-ресурсе, его контенте, дизайне, структуре.

Выход на другой рынок. Интернет-ресурс должен соответствовать требованиям ЦА:

1.Веб-ресурс плохо отображается на современных устройствах

2.Дизайн напоминает о 2000-x годах.

Как понять, когда требуется модернизация сайта

Определить, что веб-сайт устарел, нуждается в доработке можно по следующим критериям:

Последние доработки сайта производились 3 и более лет назад. Безусловно, это не является признаком снижения эффективности, но это сигнал, что пора проводить аудит.

Ухудшение поведенческих факторов. При снижении глубины просмотра, времени посещения по сравнению с предыдущими показателями стоит установить причину, почему происходит потеря интереса у аудитории.

Веб-сайт по функциональности уступает конкурентам. Чтобы это понять, нужно провести анализ конкурентов, оценить их возможности. Если они используют больше инструментов, вам необходима модернизация.

Веб-ресурс не справляется с новыми требованиями. Проблемы с администрированием, медленная загрузка веб-страниц — верные признаки, что сайт требует доработки. Игнорирование ситуации может привести к просадке трафика и снижению конверсии.

Наличие технических ошибок и предупреждений в панелях web-мастеров.

Что включает в себя доработка сайта на Bitrix и Wordpress?

Модернизация сайта на Bitrix и Wordpress предполагает следующее:

Тип работ Особенности Расширение функционала Чтобы веб-ресурс был успешным, его развитием нужно заниматься. Для этого следует внедрять новые инструменты, интегрировать веб-сайт с разными сервисами (CRM, эквайринг). Изменение дизайна От визуальной части зависит количество клиентов. Кроме того, новые тенденции диктуют иные правила: наличие устаревших элементов портит имидж. Поэтому, чем удобнее и привлекательнее проект, тем больше клиентов у вас будет. Рекомендуется каждые 5 лет проводить редизайн. Это необходимо для улучшения юзабилити и повышения привлекательности. Переезд на новую CMS Когда-то давно, 5 лет назад, когда вы делали веб-сайт. Вам предложили самописное решение или вы выбрали не очень популярную CMS-систему. В итоге, приходите к тому, что найти разработчика для доработки вашего веб-ресурса сейчас, через 5 лет или очень дорого или невозможно. В такой ситуации вы вынуждены менять CMS-систему (сразу скажу, 1С-Битрикс и WordPress — лучшие). Также CMS-систему зачастую меняют для обеспечения дополнительных возможностей. Расширение структуры Требуется при увеличении ассортимента. Внутренняя поисковая оптимизация Для увеличения трафика следует ориентироваться на требования поисковых систем — определить и устранить ошибки, снижающие позиции веб-сайта.

Также может потребоваться доработка сайта в следующих направлениях:

Переработка подвала и шапки

Переделка информационных блоков.

Создание 404 страницы, ошибок при оформление заказа и т.п.

Замена логотипа, иконок

Обновление главной страницы

Смена шрифтов

Переход на версию HTTPS:

Настройка кеширования Оптимизация скорости работы как самого веб-сайта, так и отдельных механик (поиска, сортировок, фильтрации и прочее). Проработка вопросов безопасности, настройка антивируса и резервных копий. Распределение нагрузки, настройка web-кластеров. Обновление программного обеспечения (часто требуется, когда надо установить какой-то новый модуль или плагин).

Как происходит доработка сайта?

Есть 2 подхода доработки сайта:

Формируете перечень задач и предоставляете их специалистам самостоятельно. Это экономит время и позволяет оперативно начать работу над доработкой сайта. Такой вариант подходит, если вы владеете полной информацией о функционировании ресурса, знаете, как улучшить его эффективность.

Обращаетесь к специалистам. Аналитики проводят аудит и вместе с вами формируют перечень задач. Крайне важно проводить модернизацию так, чтобы не ухудшались поведенческие факторы, поэтому здесь потребуется помощь аналитика и SEO-специалиста.

Этот подход правильнее и надежнее. При обращении к профессионалам для доработки сайта вы гарантированно получите качественный результат.

Порядок модернизации сайта в ITprofit

Проводится аудит веб-ресурса. Выявляются баги, оценивается его удобство для пользователей, соответствие требованиям поисковых систем. Составляется Техническое задание. Уточняются все нюансы доработки, оговариваются сроки, стоимость работ, заключается договор. Разворачивается тестовый сервер, копируется веб-сайт. Выполняется доработка . Проводится тестирование. Проверяется корректность отображения контента, выявляются ошибки в коде, оценивается работоспособность функций. Для тестирования и последующего релиза все правки вносить нужно на тестовом сервере, как делаем это мы. Осуществляется перенос проекта.

Когда доработка сайта невозможна?

Модернизация иногда невозможна. Например, если верстка минифицирована и у вас нет исходников, в таком случае, как правило, стили и правки дописывают поверх текущих. Это негативно влияет на скорость и усложняет поддержку проекта. Еще более острой проблема может быть, если использовался Фреймворк .

Framework — программа с готовым фрагментом кода. Она позволяет решать сложные задачи в программировании. Недостатком фреймворков является то, что не все изменения после создания веб-ресурса можно внести. В связи с этим некоторые виды доработок выполнить не удастся.

Доработка проекта также усложняется, если он сделан с использованием сложных технологий, например, Laravel, Yii, Symphony и прочее. Такие веб-ресурсы сложнее дорабатывать, так как компетентных разработчиков значительно меньше и стоят они намного дороже, чем разработчики использующие популярные CMS системы. Как правило, все компании, применяющие эти технологии, используют свои самописные cms системы, что в значительной части привязывает вас к разработчику, а разбираться в чужих ошибках времязатратно и дорого.

То же можно сказать и о сайте, который изначально сделан плохо. В таком случае целесообразнее и дешевле создать новый продукт.

Преимущества доработки сайта в IT-компании ITprofit:

У нас работают только сертифицированные программисты

Пишем на нативном JS.

Хорошо знаем PHP.

Есть опыт работы с высоконагруженными проектами со сложной логикой.

Профессиональный чистый код с соблюдением PSR -стандартов. Благодаря этому поддержка веб-ресурса происходит легко, даже, если заниматься ей будет сторонний подрядчик.

Модели сотрудничества

Мы предлагаем 2 варианта оплаты доработки сайта :