Доработка сайта: зачем и когда нужна?

Доработка сайта — услуга, которая пользуется популярностью. Связано это с тем, что любой проект должен развиваться. К примеру, если лет 5-10 назад ваш ресурс был современным, то сейчас вряд ли. Чаще всего веб-ресурсы “со стажем” имеют неудобный и неработающий функционал, устаревший дизайн.  Даже созданный авторитетным разработчиком проект, со временем требует улучшений. Заказать доработку сайта, его модернизацию стоит исключительно у профессионалов. Например, специалистов IT-компании ITprofit.
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Конкурентные преимущества:

Достоинства нашей IT - компании:

  • Выполняем аудит, выявляем ошибки, составляем перечень недочетов и даем рекомендации по их устранению.
  • Вносим технические правки любой сложности.
  • Работаем с популярными CMS 1С-Bitrix, Wordpress.   
  • Выполняем редизайн".
  • Создаем адаптивную версию.
  • Разрабатываем оптимальные решения для дальнейшего продвижения. 

Что такое доработка сайта?

Доработка сайта – это комплекс работ по улучшению функционала, дизайна веб-ресурса, устранению неполадок, обновлению и добавлению новых  плагинов, модулей. 

Доработка сайта необходима в следующих случаях если:

  • Ресурс устарел. Изменение алгоритмов поисковых систем, предпочтения пользователей меняются. Это требует постоянного совершенствования веб-проекта для повышения его эффективности. Рекомендовано проводить доработку  каждые 3-5 лет. 
  • Увеличение ассортимента.  Влияет на набор инструментов, структуру.
  • Ребрендинг. Изменение позиционирования компании, стиля непосредственно отражается и на веб-ресурсе, его контенте, дизайне, структуре.
  • Выход на другой рынок. Интернет-ресурс должен соответствовать требованиям ЦА:

1.Веб-ресурс плохо отображается на современных устройствах

2.Дизайн напоминает о 2000-x годах.

Как понять, когда требуется модернизация сайта

Определить, что веб-сайт устарел, нуждается в доработке можно по следующим критериям:

  • Последние доработки сайта производились 3 и более лет назад. Безусловно, это не является признаком снижения эффективности, но это сигнал, что пора проводить аудит.
  • Ухудшение поведенческих факторов. При снижении глубины просмотра, времени посещения по сравнению с предыдущими показателями стоит установить причину, почему происходит потеря интереса у аудитории. 
  • Веб-сайт по функциональности уступает конкурентам. Чтобы это понять, нужно провести анализ конкурентов, оценить  их возможности.  Если они используют больше инструментов, вам необходима  модернизация. 
  • Веб-ресурс не справляется с новыми требованиями. Проблемы с администрированием, медленная загрузка веб-страниц —  верные признаки, что сайт требует доработки. Игнорирование ситуации может привести к просадке трафика и снижению конверсии. 
  • Наличие технических ошибок и предупреждений в панелях web-мастеров.

 Что включает в себя доработка сайта на Bitrix и Wordpress?

Модернизация сайта на Bitrix и Wordpress предполагает следующее:

Тип работ

Особенности

Расширение функционала

Чтобы веб-ресурс был успешным, его развитием нужно заниматься.  Для этого следует внедрять новые инструменты, интегрировать веб-сайт с разными сервисами (CRM, эквайринг).

Изменение дизайна

От визуальной части зависит количество клиентов. Кроме того, новые тенденции диктуют иные правила: наличие устаревших элементов портит имидж. Поэтому, чем удобнее и привлекательнее проект, тем больше клиентов у вас будет. Рекомендуется каждые 5 лет проводить редизайн. Это необходимо для улучшения юзабилити и повышения привлекательности. 

Переезд на новую CMS

Когда-то давно, 5 лет назад, когда вы делали  веб-сайт. Вам предложили самописное решение или вы выбрали не очень популярную CMS-систему. В итоге, приходите к тому, что найти разработчика для доработки вашего веб-ресурса сейчас, через 5 лет или очень дорого или невозможно. В такой ситуации вы вынуждены менять CMS-систему (сразу скажу, 1С-Битрикс и WordPress  лучшие).

Также CMS-систему зачастую меняют для обеспечения дополнительных возможностей.

Расширение структуры

Требуется при увеличении ассортимента. 

Внутренняя поисковая оптимизация

Для увеличения трафика следует ориентироваться на требования поисковых систем определить и устранить ошибки, снижающие позиции веб-сайта. 

 

 

Также может потребоваться доработка сайта в  следующих направлениях:

  • Переработка подвала и шапки
  • Переделка информационных блоков.
  • Создание  404 страницы, ошибок при оформление заказа и т.п.
  • Замена логотипа, иконок
  • Обновление главной страницы
  • Смена шрифтов
  • Переход на версию HTTPS:
  1. Настройка кеширования
  2. Оптимизация скорости работы как самого веб-сайта, так и отдельных механик (поиска, сортировок, фильтрации и прочее).
  3.  Проработка вопросов безопасности, настройка антивируса и резервных копий.
  4.  Распределение нагрузки, настройка web-кластеров.
  5. Обновление программного обеспечения (часто требуется, когда надо установить какой-то новый модуль или плагин).

Как происходит доработка сайта?

Есть 2 подхода доработки сайта: 

  •  Формируете перечень задач и предоставляете их специалистам самостоятельно. Это экономит время и  позволяет оперативно начать работу над доработкой сайта. Такой вариант подходит, если вы владеете полной информацией о функционировании ресурса, знаете, как улучшить его эффективность.
  • Обращаетесь к специалистам. Аналитики проводят аудит и вместе с вами формируют перечень задач. Крайне важно проводить  модернизацию так, чтобы не ухудшались поведенческие факторы, поэтому здесь потребуется помощь аналитика и SEO-специалиста. 

Этот  подход правильнее и надежнее. При обращении к профессионалам для доработки сайта вы гарантированно получите качественный результат. 

Порядок модернизации сайта в ITprofit

  1. Проводится аудит веб-ресурса. Выявляются баги, оценивается его удобство для пользователей, соответствие требованиям поисковых систем.
  2. Составляется Техническое задание. Уточняются все нюансы доработки, оговариваются сроки, стоимость работ, заключается договор.
  3. Разворачивается тестовый сервер, копируется веб-сайт.
  4. Выполняется доработка.
  5. Проводится тестирование. Проверяется корректность отображения контента, выявляются ошибки в коде, оценивается работоспособность функций.  Для тестирования и последующего релиза  все правки вносить нужно на тестовом сервере, как делаем это мы. 
  6. Осуществляется перенос проекта. 

Когда доработка сайта невозможна?

Модернизация иногда невозможна. Например, если верстка минифицирована и у вас нет исходников, в таком случае, как правило, стили и правки дописывают поверх текущих. Это негативно влияет на скорость и усложняет поддержку проекта. Еще более острой проблема может быть, если использовался Фреймворк .

 Framework   программа с готовым фрагментом кода. Она позволяет решать сложные задачи в программировании. Недостатком фреймворков является то, что не все изменения после создания веб-ресурса можно внести. В связи с этим некоторые виды доработок выполнить не удастся. 

Доработка проекта также усложняется, если он сделан  с использованием сложных технологий, например,  Laravel, Yii, Symphony и прочее. Такие веб-ресурсы сложнее дорабатывать, так как компетентных разработчиков значительно меньше и стоят они намного дороже, чем разработчики использующие популярные CMS системы. Как правило, все компании, применяющие эти технологии, используют свои самописные cms системы, что в значительной части привязывает вас к разработчику, а  разбираться в чужих ошибках времязатратно и дорого. 

То же можно сказать и о сайте, который изначально сделан плохо. В таком случае целесообразнее и дешевле создать новый продукт.

Преимущества доработки сайта в IT-компании ITprofit:

  • У нас работают только сертифицированные программисты
  • Пишем на нативном JS.
  • Хорошо знаем PHP.
  • Есть опыт работы с высоконагруженными проектами со сложной логикой.
  • Профессиональный чистый код с соблюдением PSR  -стандартов. Благодаря этому поддержка веб-ресурса происходит легко, даже, если заниматься ей  будет сторонний подрядчик.

Модели сотрудничества

Мы предлагаем 2 варианта оплаты доработки сайта :

  • Project Based. Оплата производится частями —  50 % предоплата,  50 % — после приемки.  Оценка проекта происходит целиком,  готовится ТЗ, фиксируются все требования, закладываются риски  к оценке программиста. Если требуется внести правки, пожелания заказчика, то потребуется подготовка ТЗ, оценки и заключение дополнительного соглашения.  
  • Time & Material. Пакетная оплата  — 50 % предоплата и 50 % после сдачи пакета часов. После каждого пакета предоставляется отчет о проделанной работе. Это модель сотрудничества более гибкая, позволяет вносить дополнительные правки, способствует созданию классных проектов.

Команда ITprofit работает с любыми проектами, совершенствуя их. Мы объективно оцениваем объем работ, их сложность: улучшаем дизайн, графику, скорость загрузки веб-страниц, создаем адаптированную версию, расширяем функционал веб-сайта. Благодаря нашему опыту мы оказываем услугу качественно и в срок. Каждый этап обсуждаем и согласовываем с заказчиком. Это позволяет нам добиться отличного результата. 

Наши клиенты получают детальный отчет о выполненных работах, затраченных часах на доработку веб-сайта, в любое время могут получить консультацию у персонального менеджера. В ITprofit гарантируют качество и адекватные сроки. Для отправки заявки на модернизацию веб-сайта опишите подробно проблему, а мы разработаем и предоставим план дальнейших действий. 

 

Валерий Жур Получить консультацию
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FAQ

На каких движках можно заказать доработку сайта в ITprofit?

Мы работаем преимущественно с WordPress, 1C-Bitrix.

Занимаетесь ли вы оптимизацией скорости веб-ресурса?

Да, это типовая задача. Поскольку этот критерий является ключевым при ранжировании веб-сайта, мы уделяем ему особое внимание. Подробнее можете почитать об этом в нашем блоге.

Сколько стоит доработка сайта на Wordpress?

Оговаривается стоимость модернизации индивидуально. Чаще всего практикуют почасовую оплату. В ITprofit стоимость на доработку веб-сайта следующая: 25 $ без НДС за час. Минимальный пакет — 10 часов.