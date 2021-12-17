Доработка сайта: зачем и когда нужна?
Конкурентные преимущества:
Достоинства нашей IT - компании:
- Выполняем аудит, выявляем ошибки, составляем перечень недочетов и даем рекомендации по их устранению.
- Вносим технические правки любой сложности.
- Работаем с популярными CMS — 1С-Bitrix, Wordpress.
- Выполняем редизайн".
- Создаем адаптивную версию.
- Разрабатываем оптимальные решения для дальнейшего продвижения.
Что такое доработка сайта?
Доработка сайта – это комплекс работ по улучшению функционала, дизайна веб-ресурса, устранению неполадок, обновлению и добавлению новых плагинов, модулей.
Доработка сайта необходима в следующих случаях если:
- Ресурс устарел. Изменение алгоритмов поисковых систем, предпочтения пользователей меняются. Это требует постоянного совершенствования веб-проекта для повышения его эффективности. Рекомендовано проводить доработку каждые 3-5 лет.
- Увеличение ассортимента. Влияет на набор инструментов, структуру.
- Ребрендинг. Изменение позиционирования компании, стиля непосредственно отражается и на веб-ресурсе, его контенте, дизайне, структуре.
- Выход на другой рынок. Интернет-ресурс должен соответствовать требованиям ЦА:
1.Веб-ресурс плохо отображается на современных устройствах
2.Дизайн напоминает о 2000-x годах.
Как понять, когда требуется модернизация сайта
Определить, что веб-сайт устарел, нуждается в доработке можно по следующим критериям:
- Последние доработки сайта производились 3 и более лет назад. Безусловно, это не является признаком снижения эффективности, но это сигнал, что пора проводить аудит.
- Ухудшение поведенческих факторов. При снижении глубины просмотра, времени посещения по сравнению с предыдущими показателями стоит установить причину, почему происходит потеря интереса у аудитории.
- Веб-сайт по функциональности уступает конкурентам. Чтобы это понять, нужно провести анализ конкурентов, оценить их возможности. Если они используют больше инструментов, вам необходима модернизация.
- Веб-ресурс не справляется с новыми требованиями. Проблемы с администрированием, медленная загрузка веб-страниц — верные признаки, что сайт требует доработки. Игнорирование ситуации может привести к просадке трафика и снижению конверсии.
- Наличие технических ошибок и предупреждений в панелях web-мастеров.
Что включает в себя доработка сайта на Bitrix и Wordpress?
Модернизация сайта на Bitrix и Wordpress предполагает следующее:
Тип работ
Особенности
Расширение функционала
Чтобы веб-ресурс был успешным, его развитием нужно заниматься. Для этого следует внедрять новые инструменты, интегрировать веб-сайт с разными сервисами (CRM, эквайринг).
Изменение дизайна
От визуальной части зависит количество клиентов. Кроме того, новые тенденции диктуют иные правила: наличие устаревших элементов портит имидж. Поэтому, чем удобнее и привлекательнее проект, тем больше клиентов у вас будет. Рекомендуется каждые 5 лет проводить редизайн. Это необходимо для улучшения юзабилити и повышения привлекательности.
Переезд на новую CMS
Когда-то давно, 5 лет назад, когда вы делали веб-сайт. Вам предложили самописное решение или вы выбрали не очень популярную CMS-систему. В итоге, приходите к тому, что найти разработчика для доработки вашего веб-ресурса сейчас, через 5 лет или очень дорого или невозможно. В такой ситуации вы вынуждены менять CMS-систему (сразу скажу, 1С-Битрикс и WordPress — лучшие).
Также CMS-систему зачастую меняют для обеспечения дополнительных возможностей.
Расширение структуры
Требуется при увеличении ассортимента.
Внутренняя поисковая оптимизация
Для увеличения трафика следует ориентироваться на требования поисковых систем — определить и устранить ошибки, снижающие позиции веб-сайта.
Также может потребоваться доработка сайта в следующих направлениях:
- Переработка подвала и шапки
- Переделка информационных блоков.
- Создание 404 страницы, ошибок при оформление заказа и т.п.
- Замена логотипа, иконок
- Обновление главной страницы
- Смена шрифтов
- Переход на версию HTTPS:
- Настройка кеширования
- Оптимизация скорости работы как самого веб-сайта, так и отдельных механик (поиска, сортировок, фильтрации и прочее).
- Проработка вопросов безопасности, настройка антивируса и резервных копий.
- Распределение нагрузки, настройка web-кластеров.
- Обновление программного обеспечения (часто требуется, когда надо установить какой-то новый модуль или плагин).
Как происходит доработка сайта?
Есть 2 подхода доработки сайта:
- Формируете перечень задач и предоставляете их специалистам самостоятельно. Это экономит время и позволяет оперативно начать работу над доработкой сайта. Такой вариант подходит, если вы владеете полной информацией о функционировании ресурса, знаете, как улучшить его эффективность.
- Обращаетесь к специалистам. Аналитики проводят аудит и вместе с вами формируют перечень задач. Крайне важно проводить модернизацию так, чтобы не ухудшались поведенческие факторы, поэтому здесь потребуется помощь аналитика и SEO-специалиста.
Этот подход правильнее и надежнее. При обращении к профессионалам для доработки сайта вы гарантированно получите качественный результат.
Порядок модернизации сайта в ITprofit
- Проводится аудит веб-ресурса. Выявляются баги, оценивается его удобство для пользователей, соответствие требованиям поисковых систем.
- Составляется Техническое задание. Уточняются все нюансы доработки, оговариваются сроки, стоимость работ, заключается договор.
- Разворачивается тестовый сервер, копируется веб-сайт.
- Выполняется доработка.
- Проводится тестирование. Проверяется корректность отображения контента, выявляются ошибки в коде, оценивается работоспособность функций. Для тестирования и последующего релиза все правки вносить нужно на тестовом сервере, как делаем это мы.
- Осуществляется перенос проекта.
Когда доработка сайта невозможна?
Модернизация иногда невозможна. Например, если верстка минифицирована и у вас нет исходников, в таком случае, как правило, стили и правки дописывают поверх текущих. Это негативно влияет на скорость и усложняет поддержку проекта. Еще более острой проблема может быть, если использовался Фреймворк .
Framework — программа с готовым фрагментом кода. Она позволяет решать сложные задачи в программировании. Недостатком фреймворков является то, что не все изменения после создания веб-ресурса можно внести. В связи с этим некоторые виды доработок выполнить не удастся.
Доработка проекта также усложняется, если он сделан с использованием сложных технологий, например, Laravel, Yii, Symphony и прочее. Такие веб-ресурсы сложнее дорабатывать, так как компетентных разработчиков значительно меньше и стоят они намного дороже, чем разработчики использующие популярные CMS системы. Как правило, все компании, применяющие эти технологии, используют свои самописные cms системы, что в значительной части привязывает вас к разработчику, а разбираться в чужих ошибках времязатратно и дорого.
То же можно сказать и о сайте, который изначально сделан плохо. В таком случае целесообразнее и дешевле создать новый продукт.
Преимущества доработки сайта в IT-компании ITprofit:
- У нас работают только сертифицированные программисты
- Пишем на нативном JS.
- Хорошо знаем PHP.
- Есть опыт работы с высоконагруженными проектами со сложной логикой.
- Профессиональный чистый код с соблюдением PSR -стандартов. Благодаря этому поддержка веб-ресурса происходит легко, даже, если заниматься ей будет сторонний подрядчик.
Модели сотрудничества
Мы предлагаем 2 варианта оплаты доработки сайта :
- Project Based. Оплата производится частями — 50 % предоплата, 50 % — после приемки. Оценка проекта происходит целиком, готовится ТЗ, фиксируются все требования, закладываются риски к оценке программиста. Если требуется внести правки, пожелания заказчика, то потребуется подготовка ТЗ, оценки и заключение дополнительного соглашения.
- Time & Material. Пакетная оплата — 50 % предоплата и 50 % после сдачи пакета часов. После каждого пакета предоставляется отчет о проделанной работе. Это модель сотрудничества более гибкая, позволяет вносить дополнительные правки, способствует созданию классных проектов.
Команда ITprofit работает с любыми проектами, совершенствуя их. Мы объективно оцениваем объем работ, их сложность: улучшаем дизайн, графику, скорость загрузки веб-страниц, создаем адаптированную версию, расширяем функционал веб-сайта. Благодаря нашему опыту мы оказываем услугу качественно и в срок. Каждый этап обсуждаем и согласовываем с заказчиком. Это позволяет нам добиться отличного результата.
Наши клиенты получают детальный отчет о выполненных работах, затраченных часах на доработку веб-сайта, в любое время могут получить консультацию у персонального менеджера. В ITprofit гарантируют качество и адекватные сроки. Для отправки заявки на модернизацию веб-сайта опишите подробно проблему, а мы разработаем и предоставим план дальнейших действий.
FAQ
Мы работаем преимущественно с WordPress, 1C-Bitrix.
Да, это типовая задача. Поскольку этот критерий является ключевым при ранжировании веб-сайта, мы уделяем ему особое внимание. Подробнее можете почитать об этом в нашем блоге.
Оговаривается стоимость модернизации индивидуально. Чаще всего практикуют почасовую оплату. В ITprofit стоимость на доработку веб-сайта следующая: 25 $ без НДС за час. Минимальный пакет — 10 часов.